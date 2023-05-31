В Новокузнецке без вести пропал 15-летний мальчик

Фото: МВД по Кузбассу.

В Новокузнецке без вести пропал 15-летний Мурад Плаксин. Известно, что 29 мая примерно в 15:00 подросток ушел из дома и не вернулся. С тех пор о нем ничего не известно.

Отдел полиции «Новоильинский» МВД России по Новокузнецку начал розыск мальчика.

Приметы пропавшего школьника: на вид 15 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы темные прямые, глаза карие.

В день пропажи был одет в черные спортивные штаны, черную толстовку с красным капюшоном, черные кроссовки со светлой подошвой.

Правоохранители просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Мурада Плаксина, сообщить в дежурную часть МВД России по Новокузнецку по телефонам: 8-(3843)-57-44-02, 57-43-43 или 02.