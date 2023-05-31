«Ростелеком» обеспечит контроль за проведением ЕГЭ в Кузбассе

Фото: пресс-служба "Ростелекома"

«Ростелеком» в Кузбассе организовал видеонаблюдение за проведением ЕГЭ - более 2000 камер в 76 пунктах обеспечат контроль за процессом итоговой аттестации. Компания предоставляет технологическую платформу для проведения школьных госэкзаменов в регионе с 2014 года.

- В этом году мы продолжаем обеспечивать бесперебойную работу сервисов, в том числе защиту от DDoS-атак. Кроме того, организована поддержка портала «Смотри ЕГЭ» для авторизованных пользователей, работает телефонная линия поддержки. Оборудование будет обеспечивать закрытые онлайн-трансляции из 1098 учебных аудиторий, - отметил директор Кемеровского филиала «Ростелекома» Алексей Михайлов.

Камеры в классах фиксируют весь периметр учебной аудитории и поддерживают необходимый обзор, передают звук и картинку в высоком разрешении. Сейчас 100% пунктов проведения экзаменов оснащены устройствами фиксации.

- Помещения РЦОИ и места работы предметных комиссий также оборудованы средствами видеонаблюдения в режиме онлайн. Это позволяет контролировать все этапы обработки, проверку экзаменационных работ участников, фиксировать нарушения, если они допускаются, - добавила директор ГКО «Кузбасский центр мониторинга качества образования» Ольга Шитова.

Равные цифровые возможности на экзаменах доступны школьникам не только в 20 городах Кемеровской области, но и в малых населенных пунктах.