Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2023 8:46

Ректоры крупнейших вузов Кузбасса отчитались о доходах в прошлом году

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Документы появились на официальных сайтах Кемеровского государственного университета, Кузбасского государственного технического университета и Сибирского государственного индустриального университета.

Лидер в этом списке - ректор КемГУ Александр Просеков. В 2022 году он получал в среднем за месяц 496 тысяч 596,5 рублей. Для сравнения - в 2021 году его среднемесячная зарплата составила 466,9 тысячи рублей.

Если не считать зарплаты ректора, его заместителей и главного бухгалтера, то средняя зарплата других работников КемГУ в прошлом году составила 67 тысяч 134,8 рубля.

Средняя заработная плата ректора КуЗГТУ Алексея Яковлева в 2022 году была 323 тысячи 531,9 рубля. Среднемесячная зарплата рядовых сотрудников в этом вузе составила 60 тысяч 363,6 рубля.

Ректор СибГИУ Алексей Юрьев в 2022 году в среднем в месяц получал 387 тысяч 090,7 рубля. У рядового состава вуза в среднем зарплата был 63 тысячи 187,5 рубля.