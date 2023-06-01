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НовостиОбщество1 июня 2023 3:19

Список хедлайнеров фестиваля Динотерра, который пройдет в Кузбассе, будет пересмотрен

Об этом организаторов мероприятия попросили жители региона
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Список хедлайнеров Динотерры будет пересотрен

Список хедлайнеров Динотерры будет пересотрен

Жители Кузбасса в соцсетях попросили организаторов Международного фестиваля Динотерра, который пройдет в кузбасской деревне Шестаково в конце июня, изменить список хедлайнеров праздника.

- Люди выразили свое недовольство теми «звездами», которых мы собирались пригласить, в соцсетях. И для нас мнения людей - главное, - сообщили организаторы Международного фестиваля.

Напомним, в этом году на научно-развлекательном празднике должны были выступить Диана Арбенина, экс-солистка «2Маши» и популярная среди молодежи певица Клава Кока. Кто станет новыми хедлайнерами «Динотерры, пока неизвестно.