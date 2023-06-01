Патриотические смены «Путь Героев» начались для кузбасских школьников

Сергей Цивилев посетил участников первой смены Путь героев.

В Кузбассе стартовала первая смена «Путь Героев». Всего этим летом пройдет три смены этого военно-патриотического движения. Каждая из них продлиться 21 день и примет до 300 детей в возрасте от 14 до 17 лет. Организатор - Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин».

Для школьников - это настоящая закалка на всю жизнь. Здесь юноши и девушки познают азы военного дела, научатся грамотно оказывать доврачебную медицинскую помощь, укрепят свою веру с Родину. А еще в рамках «Уроков Мужества» они встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками спецоперации на Украине.

Как работает военно-патриотический центр «Авангард» расположенный в поселке Плотниково Промышленновского округа увидел губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Здесь он встретился с участниками первой смены «Путь Героев». Вместе с ними руководитель региона принял участие в первой линейке, ответил на их вопросы, проинспектировал условия проживания и тренировочные площадки.

- В лагере прекрасные условия для тренировок, обучения и проживания наших ребят, профессиональные педагоги-инструкторы. Подготовка в этом лагере многому научит будущих защитников Отечества», - отметил Сергей Цивилев.