Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 июня 2023 9:06

В Кузбассе пьяный водитель с четырьмя детьми двое из которых грудных, вылетел в кювет. Машина перевернулась несколько раз

Дети чудом остались без единой царапины, горе-водитель в больнице
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Машина пострадала, дети в не - нет. Чудо!

Машина пострадала, дети в не - нет. Чудо!

В четверг, 1 июня, в Гурьевском районе Кемеровской области, пьяный водитель «ВАЗ-2115» с четырьмя детьми в салоне, двое из которых грудные, на полной скорости вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Дети чудом остались живы, не получив не единой царапины. Горе-водитель в больнице.

В УГИБДД Кузбасса сообщили, что норма алкоголя у водителя по результатам экспертизы превысила допустимую отметку в шесть раз. Позже выяснилось, что за руль мужчина сел, не имея прав на вождение автомобиля, который к тому же был снят с регистрационного учета.