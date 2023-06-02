В Кузбассе пьяный водитель с четырьмя детьми двое из которых грудных, вылетел в кювет. Машина перевернулась несколько раз

Машина пострадала, дети в не - нет. Чудо!

В четверг, 1 июня, в Гурьевском районе Кемеровской области, пьяный водитель «ВАЗ-2115» с четырьмя детьми в салоне, двое из которых грудные, на полной скорости вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Дети чудом остались живы, не получив не единой царапины. Горе-водитель в больнице.

В УГИБДД Кузбасса сообщили, что норма алкоголя у водителя по результатам экспертизы превысила допустимую отметку в шесть раз. Позже выяснилось, что за руль мужчина сел, не имея прав на вождение автомобиля, который к тому же был снят с регистрационного учета.