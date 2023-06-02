В День защиты детей на свет появились 72 новых жителей Кузбасса

Фото: пресс-служба АПК

Причем и девочек, и мальчиков на этот раз родилось поровну - по 36.

Больше всего новорожденных, как уточнили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, 1 июня, как и в прошлом году, оказалось в Кемерове (19 девочек и 19 мальчиков) и Новокузнецке (8 девочек и 8 мальчиков), при этом в каждом городе родилось по двойне.

В Прокопьевске родилось 5 детей (четыре девочки и 1 мальчик), Полысаеве – 3 мальчика, по мальчику и девочке – в Ленинске-Кузнецком, Юрге, Мариинске и Промышленновском округе. Одна девочка родилась в Тяжинском округе, один мальчик – в Анжеро-Судженске.

Для сравнения: в прошлом году в День защиты детей в Кузбассе появилось на свет 77 малышей, среди них - 37 девочек и 40 мальчиков. Намного больше новорожденных оказалось в столице региона, Кемерове - 47. Новокузнецку второе место принесли 22 младенца.

Впрочем, это был далеко не рекорд. Так, в 2016 году в Кузбассе в этот день родилось 137 детей. К слову, тогда лидером по количеству новорожденных стал Новокузнецк. Здесь родились 38 детей. А в областном центре родилось на шесть детей меньше - 32.

В рамках традиционной кузбасской акции «Родился ребенок» семьи, в которых произошло пополнение в Международный день защиты детей, получат по 10 тысяч рублей и памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой».

Напомним, что эта акция проводится в регионе с 2000-го года. Изначально родившимся в День матери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты детей вручали по 10 тысяч рублей и комплект для новорождённых. С 1 июня 2014 года детям, родившимся в даты акции, стали вручать медальон «Рождённому на Земле Кузнецкой», изготовленный из серебра высшей пробы. В прошлом году первые вручение прошло также в День защиты детей.