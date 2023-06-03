В Кемерове ремонтируют центральную магистраль бывшей деревни

Фото: страница Дмитрия АНИСИМОВА ВКонтакте

Общая протяженность обновляемого дорожного полотна составляет шесть километров.

Улицы Правая Гавань, Елыкаевская и Ноябрьская раньше относились к территории деревни Красная, но теперь этот населенный пункт официально стал частью Рудничного района областного центра.

- Ремонт ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчик закончил устройство остановочных площадок с карманами и подходами к ним. Фрезерование старого асфальта начали с улицы Правая Гавань, затем техника переместится на другие участки. Так как интенсивность движения по этой магистрали большая, работы здесь выполняем по полосам, - рассказал глава Кемерова Дмитрий Анисимов на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Ремонт на улице Правая Гавань продлится от правобережной развязки моста до улицы Елыкаевской, на улице Елыкаевской - от улицы Правая Гавань до улицы Терешковой, на улице Ноябрьской - от улицы Терешковой до улицы Ноябрьской, 61.