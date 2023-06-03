В Кузбассе под машину попали подростки, катавшиеся на электросамокате

Фото: телеграм-канал ГИБДД Кузбасса

ДТП произошло в Новокузнецке, когда водитель иномарки двигался по проспекту Строителей в сторону улицы Ноградской.

Об этом сообщается в телеграм-канале ГИБДД Кузбасса.

По предварительной информации, водитель на пешеходном переходе совершил наезд на электросамокат, на котором передвигались 15-летние парень и девушка. Подростки получили травмы. Бригадой скорой медицинской помощи они были доставлены в медицинское учреждение. У иномарки повреждено лобовое стекло.

При этом выяснилось, что любители езды на электросамокате нарушили сразу несколько правил дорожного движения. Так, пассажира на данном средстве индивидуальной мобильности запрещается перевозить, если это не предусмотрено оборудованием или конструкцией средства индивидуальной мобильности, а также пересекать дорогу по пешеходным переходам.

Кроме того, подростки катили на кикшеринговом самокате, а в Кемерове и Новокузнецке такой услугой могут пользоваться лица только старше 18 лет.