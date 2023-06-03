Коронавирус в Кузбассе: плюс 35 заболевших

Фото: Артем КИЛЬКИН

Число инфицированных в регионе на этом уровне держится второй день.

По состоянию на утро 3 июня всего в Кузбассе выявлено 227993 случая заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа - 35 выявленный зараженный. Этот же показатель был и день назад. Об этом сообщил региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Выписаны за последние сутки 36 человек. А всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справился 224622 пациента.

Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжают получать 329 кузбассовцев.

Скончались за последние сутки два человека с коронавирусом. Таким образом, количество летальных случаев с начала пандемии в регионе выросло до 3042.