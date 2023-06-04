Обозлившийся из-за разговора с женой кемеровчанин пнул чужую машину и был осужден за это

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове Заводский райсуд вынес приговор 28-летнему мужчине, который из-за порыва эмоций стал фигурантом уголовного дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

По информации МВД по Кузбассу, в июле 2022 года в полицию обратилась 37-летняя кемеровчанка, которая рассказала, что какой-то злоумышленник помял правое заднее крыло ее машины Great Wall. Правоохранители в результате оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к произошедшему проживающего неподалеку мужчины и возбудили в его отношении уголовное дело.

Выяснилось, что горожанин, будучи пьяным, возвращался домой и говорил с супругой по телефону. От разговора он разозлился и решил выпустить эмоции, поэтому несколько раз пнул стоявший рядом автомобиль. Ущерб оценили в 23 тысячи рублей.

В результате суд признал кемеровчанина виновным и приговорил к году лишения свободы условно с испытательным сроком один год, его также обязали возместить ущерб потерпевшей хозяйке авто.