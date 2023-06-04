Кемеровские полицейские нашли пропавшего ребенка

Фото: архив "КП"
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Кемерове полицейским удалось найти пропавшего накануне 10-летнего школьника живым. Об этом сообщили в МВД по Кузбассу.
Напомним, ночью о пропаже мальчика в полицию сообщила его 50-летняя мама. Женщина рассказала, что ее сын 3 июня в 17:00 ушел из дома покататься на велосипеде и не вернулся. Родители сами искали ребенка, но безуспешно.
Правоохранители сразу же организовали поисковые мероприятия, к которым присоединились оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники других подразделений, а также волонтеры.
Поиски длились всю ночь, и в результате мальчика нашли в гостях у его друга и передали родителям.
В отношении матери инспекторы ПДН составили протокол, материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения.