Двое подростков отправятся в колонию за разбойное нападение на кемеровчанина

Фото: архив "КП". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кемерове суд вынес приговор 16-летним парню и девушке, которые обвиняются в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Согласно данным СУ СК по Кузбассу, в ноябре прошлого года в Центральном районе Кемерова молодые люди ночью напали на мужчину, с которым познакомились днем ранее. Целью был грабеж. Подростки избили знакомого, а также ударили его по голове и туловищу стеклянной бутылкой, в результате пострадавший потерял сознание. Сообщники похитили его имущество на 220 тысяч рублей и сбежали.

Потерпевшего парня на улице обнаружили прохожие, которые вызвали скорую помощь. Судмедэкспертиза установила, что вред, причиненный ему, средней тяжести. Кроме того, кемеровчанин получил обморожение верхних конечностей из-за длительного нахождения без сознания на улице в мороз.

Правоохранители установили личности нападавших и задержали их. Суд изначально запретил подросткам совершать определенные действия. Они возместили пострадавшему ущерб в полном объеме, а также компенсировали моральный вред, выплатив 140 тысяч рублей. Теперь же расследование уголовного дела завершено, и суд вынес юным кузбассовцам приговоры: 2 года и 6 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии юноше и 2 года там же девушке. Кроме того, каждого из них обязали выплатить потерпевшему по 250 тысяч рублей.