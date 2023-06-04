Новокузнецк вышел в лидеры всероссийской акции «Выбираю Чистый воздух»

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

Жители южной столицы Кузбасса активно подключились к спортивному марафону. За первую неделю участия городу засчитано 1 577 километров.

Напомним, что в рамках акции жителям российских городов-участников федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» предлагают использовать не личный автотранспорт с традиционными видами топлива, а альтернативные способы передвижения на открытом воздухе (ходьба, бег, велосипед, самокат, ролики, скейтборд и прочее), фиксировать пройденные маршруты (километры) и делать публикации в социальных сетях с хештегом #выбираючистыйвоздух.

Старт II Всероссийской акции был дан 27 мая в рамках X Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге. 22 сентября, в день Всемирного отказа от автомобиля, будут подведены итоги акции, объявлены и награждены почетными дипломами города-лидеры.

Напомним, что в прошлом году Новокузнецк вошел в тройку городов-лидеров акции. А в нынешнем году к ней присоединился и Кемерово, который тоже стал участником федерального проекта. За первую неделю жители областного центра собрали 111 альтернативных километров и пока делят седьмое и восьмое места с барнаульцами.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, сегодня в городе пройдет очередной массовый забег, на котором более семисот участников намерены преодолеть дистанцию в 5 километров. А еще будут проведены детские забеги на разные дистанции.