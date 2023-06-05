Кемеровский аэропорт вернулся к полетам

Кемеровский аэропорт имени Алексея Леонова вернулся к полетам.

Кемеровский аэропорт, закрытый для полетов в воскресенье, 4 июня, вновь заработал в обычном режиме.

Аэропорт, как сообщили в пресс- службе воздушной гавани столицы Кузбасса, был закрыт из-за повреждения взлетно-посадочной полосы - разрушилось несколько квадратных метров бетонного покрытия.

- На одном из участков произошло вспучивание бетона, покрытие попросту износилось, ведь оно введено в эксплуатацию более 20 лет назад и требует серьезного ремонта. Дефект был своевременно обнаружен во время очередного осмотра сотрудниками аэропорта. Проверка была плановой, таковые проводятся после каждого взлета, перед каждой посадкой и в межполетные интервалы, - сообщили в пресс-службе кемеровского аэропорта им. Алексея Леонова.

Ремонт поврежденного участка взлетно-посадочной полосы выполнен в максимально короткие сроки и при этом качественно. Это подтвердила специальная комиссия.

Напомним, из-за повреждений взлетно-посадочной полосы, в воскресенье, 4 июня, в аэропорту были задержаны два новосибирских рейса, а самолет до Казани и вовсе был отменен.