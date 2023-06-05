В Кемерове автомобиль сбил 12-летнего самокатчика

Фото: ГИБДД Кузбасса.

Кемеровские полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, произошедшего накануне около 18:15 в районе бульвара Строителей, 34, в котором пострадал ребенок.

Согласно данным ГИБДД Кузбасса, водитель Volkswagen Tiguan двигался по проспекту Химиков и при повороте на бульвар Строителей наехал на 12-летнего мальчика, который, предварительно, вопреки ПДД пересекал проезжую часть на самокате по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате инцидента школьник получил травмы и был доставлен в медучреждение, где его оставили на стационарное лечение.

Госавтоинспекция Кузбасса призвала водителей быть внимательнее и снижать скорость, подъезжая к пешеходным переходам, а также уступать дорогу пешеходам. Кроме того, в ГИБДД обратились к родителям с просьбой объяснить детям элементарные правила дорожного движения, а именно то, что перед пешеходным переходом необходимо спешиться с любого средства передвижения.