Двое подростков на мотоцикле попали в ДТП в Кузбассе

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Киселевске в воскресенье, 4 июня, примерно в 17:50 произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Предварительно установлено, что 15-летний подросток на мотоцикле «Иксмотос» выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Тойота», поворачивавшим налево. В результате аварии водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир получили травмы и были доставлены в медучреждение.

Отмечается, что в момент ДТП подростки были без шлемов и других средств защиты. Мотоцикл, принадлежащий несовершеннолетнему водителю, поместили на спецстоянку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

По факту случившегося прокуратура региона организовала проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ходе проверки будет дана правовая оценка обстоятельствам произошедшего, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.