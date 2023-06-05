Губернатор Кузбасса дал старт проекту «1000 юных футболистов»

Юные футболисты Кузбасса попробуют стать армейцами.

Сергей Цивилев в Новокузнецке дал старт проекту «1000 юных футболистов».

Три дня более 140 юных футболистов от 5 до 15 лет из Новокузнецка, Кемерова, Мысков, Осинников и Междуреченска будут показывать тренерам свои способности. Лучшие получат путевку в Академию ЦСКА в Москве.

- У вас, ребята, есть удивительная возможность принять участие в таком проекте, возможность пройти хорошую подготовку, станете сильнее, увереннее, научитесь лучше играть. Надо показать хорошие результаты, проявить себя, - Сергей Цивилев.

Новокузнецк стал в этом году второй площадкой проекта «1000 юных футболистов» после Томска. Мастер-классы также пройдут в Екатеринбурге, Казани, Саранске, Якутске и других городах.

Напомним, в 2018 году аналогичный проект был реализован с участием 1000 детей из 196 моногородов. Из 16 финалистов проекта двое были зачислены в Академию футбольного клуба ЦСКА.