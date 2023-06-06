Мощи Георгия Победоносца привезут в Кузбасс

Мощи Георгия Победоносца привезут в Знаменский кафедральный собор Кемерова

С 7 по 9 июня в Знаменском кафедральном соборе Кемерова будут находиться мощи святого великомученика Георгия Победоносца - небесного покровителя воинов и защитников Отечества

В пресс- службе мэрии областного центра Кузбасса сообщили, что в связи с прибытием мощей святого великомученика с 20.00 6 июня до 17.00 9 июня останавливаться и парковаться владельцам автомобилей будет запрещено по ул. Соборной от ул. Гагарина до ул. Луговой. Запрет на парковку действует здесь же по Луговой в районе парковки перед Знаменским собором.

- Учитывая важность и ценность предстоящего мероприятия, такие ограничения вполне оправданы, ведь они не несут особенных неудобств ни автолюбителям, ни пешеходам, но дают возможность провести долгожданную встречу кузбассовцев с мощами Георгия Победоносца в спокойной и безопасной атмосфере, - сообщили кузбасской метрополии.