Больше трех с половиной лет получил за сбыт наркотиков кемеровский студент

В Кемерово осудили студента - драгдилера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Ленинского района Кемерова за покушение на сбыт наркотиков приговорил студента одного из вузов областного центра Кузбасса к трем годам и шести месяцам лишения свободы за сбыт наркотиков.

19 летнего студента задержали еще в ноябре минувшего года, когда оперативники получили от бдительных кемеровчан информацию, что в одной из лесополос видели странного молодого человека, который доставал из пакта свертки и прятал их под деревьями.

- Полицейские на такое сообщение отреагировали незамедлительно, провели комплекс оперативных действий, дождались в назначенном месте драгдилера и взяли его с поличным. Молодой человек успел оборудовать в лесном массиве свыше 20 тайников. Позже экспертиза подтвердила, что находка является сильнодействующим запрещенным веществом, - пояснили «КП» Кемерово» в пресс- службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Общая масса найденного наркотика составила 17 граммов, что является крупным размером. Возбудили уголовное дело, в ходе следствия парень во всем признался. Сказал, знал, на что шел, но жажда подзаработать, пусть и незаконным путем, пересилила. Думал, говорит, обойдется, пронесет.

- Предложение заработка нашел в интернете. Приобрел бесконтактным способом оптовую партию наркотиков, раскладывал расфасованные свертки в лесопосадке, а фотоотчет о проделанной работе отправлял хозяевам, - признался задержанный.

Кузбасские полицейские еще раз отмечают, что подобные заработки ни к чему хорошему не приводят. Анонимность и безнаказанность, которую обещают наркоторговцы курьерам - мнимые.

- Сотрудники полиции Кузбасса обладают достаточными возможностями для того, чтобы пресечь бесконтактную торговлю запрещенными веществами, выявить всех участников схемы сбыта и собрать доказательства вины каждого, - заявили в силовом ведомстве региона.

Остается только добавить, что максимальное наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, предусмотрено пожизненное лишение свободы.