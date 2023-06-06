РСХБ и Росприроднадзор с начала года собрали больше 8 тонн мусора с прибрежных зон российских водоемов

Фото: Пресс-служба АО Россельхозбанк.

Директор Фонда «Экология» Эльмира Морозова в День эколога и в преддверии Дня очистки водоемов на полях Форума Экология подвела промежуточные итоги проведения совместного с Росприроднадзором проекта по очистке прибрежных зон водоемов в различных регионах страны.

Напомним, День очистки водоемов в России проводится с 2003 года и представляет собой масштабный субботник с участием волонтеров, как частных лиц, в том числе инициаторов мероприятия – дайверов, так и представителей различных объединений, коммерческих структур и представителей местных администраций. Зачастую эта активность проходит в виде соревнования, когда участники стараются собрать как можно больше мусора на дне водоемов и с прибрежных территорий.

Проект по очистке прибрежных территорий водоемов России, который в 2022 году Россельхозбанк запустил совместно с Росприроднадзором призван не только привести в порядок прибрежные территории водоемов, но также привить экологические привычки населению соблюдать чистоту в местах общественного отдыха вблизи водоемов посредством размещения информационных стендов, а также урн для сбора мусора и скамеек из переработанного пластика.

Инициатива получила продолжение в 2023 году: всего запланированы мероприятия в 13 субъектах Российской Федерации: от Краснодарского края до Новосибирской области. . На данный момент мероприятия проведены в шести регионах страны. Всего в них приняло участие 245 человек. По итогам собрано более 8 тонн мусора, установлено 23 скамейки из переработанного пластика, 15 урн и 19 информационных стендов. До конца лета планируется проведение подобных мероприятий в четырех новых регионах – Пермском крае, Новосибирской, Омской и Ярославской областях.