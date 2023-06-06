Аномальная жара стала причиной запрета на въезд большегрузов в Кемерово

В Кемерове ограничили движение фур в аномальную жару.

До конца лета в Кемерове введено ограничение на въезд для большегрузного транспорта во время аномальной жары, когда столбик термометра превышает 32 градуса. Это предусмотрено постановлением городской администрации от 1 марта 2023 года.

Здесь у водителей фур два варианта - либо ждать вечернего падения температуры, либо объехать Кемерово в обход через Томск.

- На каждом въезде в город определены места стоянки для большегрузных транспортных средств. При въезде в областной центр стоит обратить внимание на специальные информационные щиты, где отображены нововведения. Также водители могут выбрать альтернативные способы объезда города через Томск по автомобильным дорогам Р-255 (Новосибирск - Томск), Р-398 (Новосибирск - Томск), 1Р 400 (Томск - Мариинск), - рассказал «КП» - Кемерово врио начальника ОГИБДД города Кемерово Сергей Белов.