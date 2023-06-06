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НовостиОбщество6 июня 2023 13:25

12 июня в Кемерове прогремит фейерверк

В этот день столица Кузбасса отметит сразу два праздника
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
В этот день столица Кузбасса отметит сразу два праздника.

В этот день столица Кузбасса отметит сразу два праздника.

Фото: Екатерина САРДАКОВА

В понедельник, 12 июня. Кемерово будет отмечать сразу два праздника – День города и День России. Для жителей и гостей столицы Кузбасса в этот день на улицах города с 16.00 запланирована обширная развлекательная программа. Но главные праздничные мероприятия стартуют на Московской площади, которую разделят сразу на несколько локаций. Кроме того, на большом музыкальном танцполе под открытым небом, здесь выступят кавер-группы «ЛовиНас»; «7 пятниц» и «Коктейль Молотова».

Завершится праздник фейерверком – его запустят в 23:00 с новой набережной у Московской площади.