Внутренний отраслевой заказ угольщиков на продукцию машиностроителей сформируют в Кузбассе

В Кузбассе сформируют внутренний отраслевой технологмческий заказ для угольщиков.

Сразу на 10 лет в Кузбассе будет сформирован внутренний отраслевой заказ со стороны угольных компаний на продукцию российских машиностроителей. Об этом на Госсовете по энергетике в Новокузнецке заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Схема работы отраслевого заказа проста: угольные компании региона предоставят данные о потребности в оборудовании, а машиностроители - о производственных мощностях с учетом этих запросов. Ученые научно-образовательного центра «Кузбасс» помогут разработать и скоординировать само размещение отраслевых заказов на изготовление российскими заводами сложных комплектующих для импортного горно-шахтного оборудования.

- Внутренний отраслевой заказ со стороны угольных компаний на продукцию наших российских машиностроителей нам сегодня крайне важен для собственного внутреннего технологического прорыва, - отметил Сергей Цивилев.

В свою очередь, замминистра энергетики России Сергей Мочальников, принимавший участие в заседании энергетического Госсовета, сообщил, что на машиностроительных предприятиях страны уже идет разработка опытных образцов оборудования для угольной промышленности.

- Испытания начнутся в следующем году, - сообщил Сергей Мочальников.

По его предложению, в Кузбассе на базе Юргинского машиностроительного завода и института ВостНИИ - единственного отраслевого института со 100% государственным участием, который обеспечивает комплексное научное, техническое и информационное сопровождение горной отрасли, - будут созданы площадки по испытанию горно-шахтной техники, которые прежде проводились за рубежом.