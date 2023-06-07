В Кузбассе житель соседнего региона похитил задолжавшего ему парня

Фото: архив "КП". Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Следователи СУ СК по Кузбассу возбудили уголовное дело о похищении человека (ч. 1 ст. 126 УК РФ) в отношении 34-летнего жителя Красноярского края.

По данным пресс-службы регионального Следкома, 5 июня мужчина приехал в пгт Тяжинский, где встретил 19-летнего знакомого, который очень долго не отдавал ему долг. Сибиряк ударил должника по лицу и потребовал сесть в его автомобиль, затем вывез его в лес. Там агрессор привязал молодого человека к дереву буксировочным ремнем и стал требовать денег. После этого мужчина уехал.

Привязанный смог освободиться и обратился в полицию. Его похитителя задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается.