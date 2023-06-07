Два грузовика загорелись в результате ДТП на кузбасской трассе

Фото: телеграм-канал Кемерово с огоньком

Сегодня, 7 июня, примерно в 13:00 на 356-м км трассы Р-255 «Сибирь» произошла дорожная авария с участием двух грузовых авто. Фуры столкнулись и в загорелись.

На место оперативно прибыли автоинспекторы, которые ограничили движение транспорта на участке дороги от Березовского до Мариинска. Объезд организован от 307-го км трассы (поворот в направлении Анжеро-Судженска) до 0-го километра участка дороги «Обход г. Мариинск» Р-255 «Сибирь».

На месте работают экипажи ГИБДД, которые информируют водителей и перенаправляют транспортный поток.