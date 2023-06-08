Два человека погибли в ночном ДТП в Кузбассе

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

Сегодня, 8 июня, в 03:45 в Прокопьевске на проспекте Ленина произошла дорожная авария со смертельным исходом. Об этом сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-21099 не выбрал безопасную скорость при движении по проспекту Ленина в сторону улицы Гайдара, из-за чего не смог справиться с управлением, съехал с дороги и влетел в дерево.

В результате ДТП 26-летний автомобилист и его 29-летняя пассажирка погибли на месте.

При проверке выяснилось, что у водителя не было права управления транспортным средством.

Госавтоинспекция напоминает, что грозит водителям, не имеющим водительского удостоверения:

- если вообще не получены права или пропущен срок их замены - штраф от 5 до 15 тысяч рублей;

- лишенных прав ждет штраф в 30 тысяч рублей, до 15 суток административного ареста, либо обязательные работы на срок до 200 часов;

- за повторное управление ТС лишенных прав ждет штраф от 50 до 100 тысяч рублей или обязательные работы до 200 часов;

- если водителя уже привлекали к такой административной ответственности, но он в очередной раз сел за руль, то это уже уголовная ответственность по статье 264.3, которая предусматривает штраф от 150 до 250 тысяч рублей или лишение свободы на год.