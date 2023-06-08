Кузбасские поликлиники продолжают оснащать современным медицинским оборудованием

В Кузбассе продолжает оснащение поликлиник новым медицинским оборудованием.

Пять мобильных электрокардиографов поступили в поликлиники Новокузнецка и Киселевска.

Как сообщили в кузбасском Минздраве, новые отечественные аппараты очень удобны в применении. Благодаря цветному сенсорному дисплею врач может просматривать электрокардиограмму без регистрации на бумаге. Электрокардиографы работают и от сети, и от аккумуляторов - одного заряда батареи хватает на проведение до 100 исследований в автоматическом режиме.

- Аппараты легки и компактны. Их удобно брать с собой на вызовы, при обслуживании на дому, в том числе маломобильных пациентов, - рассказала «Комсомолке» заведующая отделением функциональной диагностики Новокузнецкой горбольницы №29 Людмила Щепеткова.

В Киселевской городской больнице уверены, что усовершенствованная техника, позволяющая проводить одновременно регистрацию отведений и измерение частоты сердечных сокращений, значительно увеличит скорость обследования пациентов.

- Кроме того, аппараты автоматически обрабатывают ЭКГ, на ленте можно увидеть результат в сравнении с нормой, что позволяет врачу сразу понять отклонения и сделать подробное описание. Новые электрокардиографы снабжены USB-портами для подключения к компьютеру, что дает возможность анализировать и сохранять данные ЭКГ, - рассказала «Комсомолке» заместитель главного врача Киселевской городской больницы Лариса Сухинина.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, регион постоянно наращивает долю медтехники отечественного производства в медицинских учреждениях северной и южной агломераций.

- Все это направлено на повышение доступности и качества медпомощи в Кузбассе. Обеспечение больниц и поликлиник современным оборудованием крайне важно для наших пациентов: без хорошей аппаратуры даже самый грамотный врач не сможет вовремя распознать болезнь, - отметил Сергей Цивилев.