В Кузбассе модернизируют детские медицинские учреждения

Фото: пресс-служба АПК

За последние пять лет для детские больниц и поликлиник благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и за счет регионального бюджета приобретены более 500 единиц современного оборудования.

Сейчас в Кемерове идет ремонт помещений в областной детской клинической больнице имени Ю.А. Атаманова. Там запланировано открыть реанимационное отделение для лечения детей с острыми респираторными заболеваниями.

Также в областном центре в городской детской клинической больнице № 2 идет обновление реабилитационного оборудования, ожидается поставка современного цифрового рентгенологического комплекса. Кроме того, в учреждении за собственные средства закупили новый анализатор для иммунологических исследований, провели ремонт лаборатории и спортивного зала, в стадии завершения - ремонт бассейна для малышей до трех лет..

- Вопросы детского здоровья у нас в приоритете. Мы в Кузбассе создаем все условия для качественного оказания медицинской помощи. Большое внимание уделяем оснащению детских клиник высокотехнологичным оборудованием. Создаем качественно новую инфраструктуру, чтобы нашим маленьким пациентам, их родителям и врачам было комфортно в поликлиниках и больницах, - рассказал губернатор Сергей Цивилев.