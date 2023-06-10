В Шерегеше появится первый в Сибири кемпинг для автотуристов

В Шерегеше подписали соглашение о развитии инфраструктуры для автотуризма на курорте
Соглашение об этом подписали сегодня, 10 июня.
На горнолыжном курорте Шерегеш появится первая в Сибири оборудованная кемпинговая стоянка для любителей автопутешествий.
Соглашение о развитии инфраструктуры для автотуризма на курорте подписали в рамках деловой программы на фестивале ПРОГЕШ эксперт Национального Союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрей Артюхов и директор АНО "Дирекция курорта "Шерегеш" Алексей Стоянов.