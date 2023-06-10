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НовостиОбщество10 июня 2023 7:19

В Шерегеше появится первый в Сибири кемпинг для автотуристов

Источник:kp.ru
В Шерегеше подписали соглашение о развитии инфраструктуры для автотуризма на курорте

В Шерегеше подписали соглашение о развитии инфраструктуры для автотуризма на курорте

Соглашение об этом подписали сегодня, 10 июня.

На горнолыжном курорте Шерегеш появится первая в Сибири оборудованная кемпинговая стоянка для любителей автопутешествий.

Соглашение о развитии инфраструктуры для автотуризма на курорте подписали в рамках деловой программы на фестивале ПРОГЕШ эксперт Национального Союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрей Артюхов и директор АНО "Дирекция курорта "Шерегеш" Алексей Стоянов.