Коронавирус в Кузбассе: плюс 20 заболевших

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Это на пять случаев больше, чем день назад.
По состоянию на утро 11 июня всего в Кузбассе выявлено 228194 случая заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа - 20 выявленных зараженных. Об этом сообщил региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.
Выписаны за последние сутки 40 человек. А всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справились 224905 пациентов.
Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжают получать 235 кузбассовцев.
Скончались за последние сутки два человека с коронавирусом. Таким образом, количество летальных случаев с начала пандемии в регионе выросло до 3054.