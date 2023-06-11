Коронавирус в Кузбассе: плюс 20 заболевших

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Это на пять случаев больше, чем день назад.

По состоянию на утро 11 июня всего в Кузбассе выявлено 228194 случая заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа - 20 выявленных зараженных. Об этом сообщил региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Выписаны за последние сутки 40 человек. А всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справились 224905 пациентов.

Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжают получать 235 кузбассовцев.

Скончались за последние сутки два человека с коронавирусом. Таким образом, количество летальных случаев с начала пандемии в регионе выросло до 3054.