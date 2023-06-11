В Кузбассе массово открываются пляжи и места отдыха у воды

Фото: МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

Только на длинных выходных с 10 по 12 июня таких объектов в регионе появится девять.

Об этом сообщило ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу.

Сразу шесть мест отдыха будет открыто в Прокопьевском муниципальном округе, два места отдыха появятся в Мысках. А вот жителей южной столицы Кузбасса порадуют открытием пляжа.

Ранее в муниципальных образованиях открылись первые 7 пляжей: в Беловском, Прокопьевском и Гурьевском городских округах и в Таштагольском муниципальном районе.

Как уточнили в Государственной инспекции по маломерным судам, все подобные объекты допускаются к эксплуатации только при соответствии требованиям безопасности.

Всего в этом году в Кузбассе планируется открыть до 80 мест отдыха у воды и пляжей.