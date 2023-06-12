Фестиваль «Прогеш-2023» в Кузбассе посетило 30 тысяч человек

Фото: официальный телеграм-канал курорта Шерегеш.

Фестиваль «Прогеш» в Шерегеше за три дня посетили 30 тысяч человек. Об этом сообщил официальный канал курорта.

В рамках фестиваля прошли гонки по пересеченной местности, профессиональные поединки по ММА и кикбоксингу, а также битва сибирских шефов, где была приготовлена рекордная 16-метровая шаурма. Хэдлайнерами мероприятия стали группа «Звери» и популярный артист Сергей Лазарев. Также в рамках «Прогеша» была организована двухдневная деловая программа, которая собрала больше 300 участников — представителей туристической отрасли.