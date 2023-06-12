В Кузбассе пропал без вести 14-летний подросток

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Прокопьевске полицейские разыскивают пропавшего без вести 14-летнего подростка.

Как сказано в ориентировке, опубликованной на сайте ГУ МВД по Кемеровской области, пропал Николай Салисов. Последний раз юношу видели вечером 10 июня. С тех пор его местонахождение неизвестно.

На вид подростку около 15 лет. Он высокого роста (около 180 см), худощавого телосложения, у него короткие темные волосы, смуглая кожа, глаза карие.

Николай был одет в черные спортивные штаны, черную майку и черную болоньевую жилетку.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении парня либо видел его после 17:00 10 июня, просят позвонить в дежурную часть отдела полиции «Центральный» Прокопьевска по телефону: 8-(3846)-61-50-40 либо на телефон 02 (с мобильного - 102).