Синоптики Кузбасса предупредили о заморозках до -2 градусов

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В ближайшие два дня температура воздуха в Кузбассе понизится до отрицательных значений. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Так, завтра, 13 июня, ночные температуры по области составят +2... +7 градусов, в центральных районах до +12, местами заморозки 0...-2. Днем потеплеет до +20...+25 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, ночью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду, днем 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром возможны туманы.

В Кемерове ночью прогнозируется температура +7...+9 градусов, днем +21...+23. Ночью возможен кратковременный дождь, гроза, днем будет преимущественно без осадков.

По данным синоптиков, ночные заморозки ожидаются также 14 июня.