После 10 суток ареста кузбассовец выплатил почти миллионный долг по алиментам

Фото: архив "КП" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кемерове должник оплатил почти миллион рублей задолженности по алиментам после 10 суток административного ареста. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу.

Мужчина должен был выплачивать средства на содержание сына, однако свои обязательства он исполнял нерегулярно. В итоге кемеровчанин задолжал почти миллион рублей. Вовремя он не рассчитался с долгами, и тогда к нему были применены меры принудительного взыскания. Так, судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на деньги мужчины в банке и ограничили ему выезд за границу. Кроме того, должника привлекли к административной ответственности по статье о неуплате средств на содержание детей (ст. 5.35.1 КоАП РФ). Суд назначил кемеровчанину 10 суток ареста.

Сразу после выхода на свободу мужчина рассчитался с долгами и оплатил 66 тысяч рублей исполнительского сбора.