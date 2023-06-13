42 ребенка появились на свет в Кузбассе в День России

Кузбасские женщины родили в День России 42 ребенка.

25 девочек и 17 мальчиков появились на свет 12 июня в Кузбассе. В рамках традиционной кузбасской акции «Родился ребенок» семьи, в которых произошло пополнение в День России, получат по десять тысяч рублей и памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой».

Рекордсменом стал Кемерово. В областном центре родились 12 девочек и 11 мальчиков. Женщины Новокузнецка подарили жизнь шести мальчикам и трем девочкам, в Прокопьевске в День России появились на свет три девочки, в Юрге и Полысаеве - по две малышки, а в Киселевске, Междуреченске и Ленинске-Кузнецком - по одной.

- Акция «Родился ребенок» проводится в Кемеровской области несколько раз в году: в День матери, на Новый год и Рождество, в Международный женский день, День защиты детей, - рассказали «Комсомолке» в администрации правительства Кузбасса.