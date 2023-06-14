В кемеровской мэрии рассказали о ходе строительства нового моста через Искитимку

Фото: администрация г. Кемерово.

На новом автомобильном мосту через Искитимку, который соединит Притомский проспект и улицу Мичурина, завершились монолитные работы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На данный момент уже забетонированы все четыре опоры моста, обустроены ригели и подферменные тумбы. Сейчас рабочие собирают металлоконструкции пролетного строения. Также ведется переустройство и защита существующих инженерных сетей, обустройство подходов к мосту, асфальтирование.

Напомним, что мост получил название Театральный. Его планируют открыть уже в этом году.