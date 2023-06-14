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НовостиОбщество14 июня 2023 4:29

В кемеровской мэрии рассказали о ходе строительства нового моста через Искитимку

Уже завершены монолитные работы
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

На новом автомобильном мосту через Искитимку, который соединит Притомский проспект и улицу Мичурина, завершились монолитные работы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На данный момент уже забетонированы все четыре опоры моста, обустроены ригели и подферменные тумбы. Сейчас рабочие собирают металлоконструкции пролетного строения. Также ведется переустройство и защита существующих инженерных сетей, обустройство подходов к мосту, асфальтирование.

Напомним, что мост получил название Театральный. Его планируют открыть уже в этом году.