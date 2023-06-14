Современными эндоскопами за 4,6 миллиона рублей оснастили Кузбасский центр охраны здоровья шахтеров

Новые эндоскопы помогут выявлять опасные болезни на ранних стадиях.

Два современных эндоскопических аппарата поступили в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров. Новое оборудование общей стоимостью 4,6 миллиона рублей позволит выявить опухоль желудка на ранней стадии.

- Эффективность эндоскопических исследований верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта с новыми эндоскопами станет гораздо выше. Врачи увидят самые мельчайшие изменения слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, выявят опухоли на ранних стадиях. С помощью нового оборудования можно проводить малоинвазивные операции, после которых восстановительный период у пациентов проходит гораздо быстрее, - пояснил «Комсомолке» врач-эндоскопист центра охраны здоровья шахтеров Станислав Шакурин.

Как сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, новое медоборудование в региональные больницы и поликлиники, несмотря на западные санкции, продолжает поступать.

- В первую очередь модернизируем диагностический блок, чтобы кузбассовцы могли пройти комплексное обследование рядом с домом, а у врачей была возможность на ранних стадиях выявлять заболевания и начинать лечение пациентов, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, за пять лет по разным программам в регион поступило около 12 тысяч единиц техники, до конца этого года будет приобретено еще 1 368 единиц.