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НовостиОбщество14 июня 2023 6:14

Современными эндоскопами за 4,6 миллиона рублей оснастили Кузбасский центр охраны здоровья шахтеров

Новые аппараты позволят выявить на ранней стадии опухоль желудка
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Новые эндоскопы помогут выявлять опасные болезни на ранних стадиях.

Новые эндоскопы помогут выявлять опасные болезни на ранних стадиях.

Два современных эндоскопических аппарата поступили в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров. Новое оборудование общей стоимостью 4,6 миллиона рублей позволит выявить опухоль желудка на ранней стадии.

- Эффективность эндоскопических исследований верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта с новыми эндоскопами станет гораздо выше. Врачи увидят самые мельчайшие изменения слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, выявят опухоли на ранних стадиях. С помощью нового оборудования можно проводить малоинвазивные операции, после которых восстановительный период у пациентов проходит гораздо быстрее, - пояснил «Комсомолке» врач-эндоскопист центра охраны здоровья шахтеров Станислав Шакурин.

Как сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, новое медоборудование в региональные больницы и поликлиники, несмотря на западные санкции, продолжает поступать.

- В первую очередь модернизируем диагностический блок, чтобы кузбассовцы могли пройти комплексное обследование рядом с домом, а у врачей была возможность на ранних стадиях выявлять заболевания и начинать лечение пациентов, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, за пять лет по разным программам в регион поступило около 12 тысяч единиц техники, до конца этого года будет приобретено еще 1 368 единиц.