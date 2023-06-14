Кузбасскую делегацию на ПМЭФ-2023 возглавил Сергей Цивилев

Делегация Кузбасса начала работу на Петербургском экономическом форуме

С 14 по 17 июня в Северной столице России пройдет Петербургский международный экономический форум. Кузбасскую делегацию на нем возглавил губернатор Сергей Цивилев.

Известно, что в рамках форума члены правительства Кузбасса подпишут ряд соглашений и проведут несколько переговоров с министерствами страны и крупными российскими инвесторами.

- К подписанию запланированы около 15 соглашений, в том числе с разными регионами России и крупными компаниями. Они предусматривают сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах, - отметил губернатор Кузбасса.

В частности, Сергей Цивилев как председатель Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» подпишет документ о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив. Сотрудничество улучшит инвестиционный климат в СФО и создаст благоприятные условия для решения социальных проблем.

Регионы Сибири на ПМЭФ-2023 будут представлены в рамках коллективной экспозиции «Большая Сибирь». Объединенный стенд площадью более 200 квадратных метров станет одним из самых информативных и насыщенных на площадке форума.