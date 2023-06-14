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НовостиПроисшествия14 июня 2023 8:48

В Кузбассе от отравления скончался семилетний ребенок

Трагедия произошла в Анжеро-Судженске
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Анжеро-Судженске скончался семилетний мальчик, госпитализированный с симптомами отравления. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

В субботу, 10 июня, мальчика привезли в городскую больницу с симптомами отравления, однако там, несмотря на лечение, его состояние ухудшилось. Тогда врачи перевели пострадавшего в реанимационное отделение одной из больниц Кемерова. Там мальчик скончался во вторник, 13 июня.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти ребенка.

Отмечается, что данным делом занимается следователь одного из отделов по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления.