В Новокузнецке в 2024 году благоустроят 11 городских пространств.

Фото: телеграм-канал Сергея ЦИВИЛЕВА

За них высказались жители, принявшие участие в он-лайн голосовании.

Свое мнение на платформе 42.gorodsreda.ru решили высказать более 74,7 тысячи новокузнечан. 11 выбранных большинством голосов общественных территорий приведут в порядок в следующем году по нацпроекту «Жилье и городская среда», как уточнил губернатор Кузбасса в своем телеграм-канале.

- Новокузнецк по праву носит имя «Город-сад», его жители активно участвуют в благоустройстве, чтобы он стал еще более зеленым, ухоженным и красивым. Отмечу, что к выбору объектов люди подходят системно, голосуют за второй и третий этапы благоустройства, тем самым давая вторую жизнь крупным общественным пространствам, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Так, одним из объектов стал бульвар имени Владимира Манеева - спортивной легенды, первого заслуженного мастера спорта СССР в Сибири, серебряного призера Олимпийских игр в Мельбурне (1956 год). Там появятся новый асфальт, освещение, парковые диваны и урны. Остальные 10 выбранных объектов - это тротуары и пешеходные зоны в разных районах Новокузнецка.