Кузбасские школьники могут стать ведущими всероссийского шоу-подкаста

Фото: ЦОПП Кузбасса

Исполнить свою мечту можно попробовать ученикам 8-11 классов в рамках федерального проекта «Билет в будущее».

Проект уже пятый год помогает российским подросткам определиться с будущей профессий и, самое главное, дает возможность попробовать себя в ней, пройдя профессиональные пробы в центрах опережающей профессиональной подготовки или на площадках партнеров проекта.

В нынешнем году организаторы решили дать учащимся возможность стать ведущими шоу-подкаста «Билета в будущее», причем не просто проверить себя в профессии, а стать известным всей России.

Заявки для участия в кастинге принимаются до 30 июня 2023 г. Шоу-подкаст от «Билета в будущее» будет доступен на официальном сайте проекта bvbinfo.ru, в VK и на сайте информационного партнера PeopleTalk.

Первый сезон шоу-подкаста будет посвящен различным героям-представителям интересных профессий. Вместе с победителем кастинга будут записаны 10 эпизодов, где профессионалы поделятся своими историями становления в любимом деле, чтобы замотивировать участников федерального проекта на осознанный выбор профессий в раннем возрасте.

Чтобы принять участие в проекте, нужно быть учеником 8-11 классов, иметь опыт публичных выступлений, участвовать в проекте «Билет в будущее». А также: рассказать о себе в анкете https://forms.yandex.ru/cloud/64709d2f90fa7b1d5930759a/, записать видео-визитку с ответами на вопросы: Почему мы должны выбрать тебя на роль ведущего? - Что тебе дает участие в проекте «Билет в будущее»? Занятость в проекте - в Москве с 10.07.23 по 11.09.23.