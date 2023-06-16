В Кемерове педофил 10 лет насиловал своих дочерей

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове 48-летний мужчина признан виновным в сексуальном насилии над собственными дочерями. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

На протяжении десяти лет - с января 2012 года по март 2022 года - педофил регулярно насиловал двух своих дочерей. Одна из девочек рассказала обо всем педагогам, и те обратились в правоохранительные органы.

Мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (п. «б» ч. 4 ст. 132, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

Суд признал кемеровачанина виновным и приговорил к 21 году колонии строгого режима, а также ограничению свободы сроком на два года. Кроме того, мужчине назначили принудительное лечения у врача-психиатра и взыскали с него 2 миллиона рублей компенсации морального вреда.