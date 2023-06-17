В Кузбассе 10-летний водитель мопеда попал в ДТП и погиб

Фото: полиция Кузбасса.

Накануне около 13:00 в Киселевске произошла дорожная авария с участием мопеда и иномарки, в результате которой погиб 10-летний мальчик. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

ДТП случилось на улице Персональной. Предварительно установлено, что ребенок был за рулем мопеда, который днем ранее ему на день рождения подарили родители, и при выезде со второстепенной дороги школьник не предоставил преимущество водителю Toyota Avensis, двигавшемуся по главной дороге. В итоге произошло столкновение, и мальчик от полученных травм скончался на месте.

Фото: полиция Кузбасса.

По данному факту прокуратура Кемеровской области организовала проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования. Также на контроле ведомства находится проверка, которую проводят полицейские.