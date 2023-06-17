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НовостиОбщество17 июня 2023 3:31

Кузбасские врачи спасли жизнь пациентке с 6-килограммовой опухолью

У женщины открылось кровотечение
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav.

Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav.

Врачи НГКБ №1 имени Г.П. Курбатова Александр Бричев и Марина Ломакина помогли женщине, которая обратилась в больницу с жалобами на боли в животе. У пациентки открылось маточное кровотечение, поэтому пришлось проводить экстренную операцию.

В результате новокузнечанке удалили 6-килограммовую миому матки. Известно, что новообразование у женщины обнаружили еще 6 лет назад, однако тогда она отказалась от лечения и больше к врачам не обращалась. Естественно, все эти годы опухоль росла.

Сейчас прооперированная пациентка находится дома, ей предстоит реабилитация. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов, который призвал женщин вовремя проходить диспансеризацию и быть внимательнее к своему здоровью.