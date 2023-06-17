Около кемеровских водоемов организовали 16 спасательных постов

Фото: официальный телеграм-канал пресс-службы администрации г. Кемерово.

В Кемерове около 16 водоемов, расположенных в черте города, организовали 16 спасательных постов. Так, спасатели, среди которых и члены «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», работают на Красном озере, Томи, а также на прудах Отрадный и Ишановский.

Кроме того, чтобы обеспечить безопасность нахождения людей на воде, ежемесячно проводится мониторинг санитарно-эпидемиологического анализа воды, а по местам отдыха у воды комиссии ПДН проводят рейды.

Также проводится и информационно-разъяснительная работа, к которой привлечены студенты-волонтеры. В 2022-м ежедневный охват отдыхающих профилактическими мероприятиями составлял не менее 500 человек.

Информируют жителей о правилах личной безопасности и путем использования сети уличного радиовещания и муниципальных светодиодных экранов. Об этом рассказали в администрации Кемерова.