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НовостиОбщество17 июня 2023 4:48

Около кемеровских водоемов организовали 16 спасательных постов

К обеспечению безопасности подключены студенты-волонтеры
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: официальный телеграм-канал пресс-службы администрации г. Кемерово.

Фото: официальный телеграм-канал пресс-службы администрации г. Кемерово.

В Кемерове около 16 водоемов, расположенных в черте города, организовали 16 спасательных постов. Так, спасатели, среди которых и члены «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», работают на Красном озере, Томи, а также на прудах Отрадный и Ишановский.

Кроме того, чтобы обеспечить безопасность нахождения людей на воде, ежемесячно проводится мониторинг санитарно-эпидемиологического анализа воды, а по местам отдыха у воды комиссии ПДН проводят рейды.

Также проводится и информационно-разъяснительная работа, к которой привлечены студенты-волонтеры. В 2022-м ежедневный охват отдыхающих профилактическими мероприятиями составлял не менее 500 человек.

Информируют жителей о правилах личной безопасности и путем использования сети уличного радиовещания и муниципальных светодиодных экранов. Об этом рассказали в администрации Кемерова.