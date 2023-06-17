В Кузбассе построят транспортно-логистический центр

Фото: пресс-служба АПК.

На Петербургском международном экономическом форуме правительство Кузбасса, Министерство транспорта России, ОАО «РЖД» и ООО «Кузбасский транспортный терминал» заключили соглашение о взаимодействии при реализации проекта создания транспортно-логистического центра «Кузбасс» в рамках проекта федерального Минтранса «Формирование сети транспортно-логистических центров».

Соглашение подписали замминистра транспорта России Василий Десятков, генеральный директор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и председатель совета директоров ООО «Кузбасский транспортный терминал» Александр Кахидзе, отметивший, что первый этап ТЛЦ в регионе компания рассчитывает открыть через два года.

- Мы со своей стороны будем максимально благоприятствовать его реализации. Наш регион ускоряет все этапы согласования, потому что стоит задача построить транспортно-логистический центр быстро, но при этом без потери качества, - отметил Сергей Цивилев.

На данный момент предполагается, что на 30-50% этот проект будет финансироваться за счет частных инвестиций, на 50-70% - за счет банковских кредитов.