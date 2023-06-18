Пенсионеры из Кузбасса доверились «сотрудникам банка» и лишились крупной суммы

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Общая сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей.

Двух жителей города Прокопьевска обманули по типичной схеме: им звонили незнакомцы, представлялись сотрудниками банка и сообщали, что преступники от имени пенсионеров пытаются оформить кредиты. Доверчивые прокопчане, вместо того, чтобы сразу прекратить разговоры и обратиться в полицию или в отделение своего финансового учреждения, соглашались выполнить инструкции лжебанкиров. Пенсионеры получали займы и переводили все деньги на «безопасные» счета. После переводов злоумышленники переставали выходить на связь.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, сотрудники уголовного розыска сейчас проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. Установлено, что звонки были совершены с помощью IP-телефонии с номеров, зарегистрированных в Москве, Московской области и Республике Татарстан. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная мера наказания составляет 10 лет лишения свободы.