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НовостиОбщество19 июня 2023 2:34

В сквере на улице Марковцева начали укладывать тротуарную плитку

Ремонтные работы подходят к завершению
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

В сквере на пересечении улицы Марковцева и проспекта Комсомольского завершаются ремонтные работы. Об этом сообщили в городской администрации.

Строители уже провели работы по устройству основания и установке газонного камня. Сейчас они укладывают тротуарную плитку, после чего приступят к асфальтированию пешеходных дорожек.

Напомним, что данная локация ремонтируется по нацпроекту «Жилье и городская среда». Всего этим летом в порядок приведут 11 зон отдыха в разных районах города.